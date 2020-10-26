Минская милиция задерживает участников протестных акций в поддержку общенациональной забастовки

Ее ранее объявила белорусская оппозиция. Поводом стало невыполнение Александром Лукашенко требований об отставке с поста президента и освобождении политзаключенных.

Несмотря на то, что колонны митингующих за этот день собираются уже не первый раз – днем маршировали студенты и пенсионеры – силовики начали разгонять акции только вечером. Одна из них – довольно крупная – на юге Минска: там возле станции метро «Малиновка» по обе стороны дороги стоят цепи солидарности. Как передает интернет-издание «Медиазона. Беларусь», там периодически проезжал микроавтобус с омоновцами. Несмотря на задержания, люди продолжают стоять в так называемых «живых цепях».

В центре Минска, в свою очередь, периодически появляющиеся колонны протестующих из нескольких сотен человек и цепи разгоняются гораздо жестче. Белорусское интернет-издание Tut.by сообщает о применении насилия в отношении людей: оно опубликовало несколько видеозаписей, на которых видно, как силовики бьют их ногами или дубинками. При этом неизвестно, участвовали ли они в протестах или нет. Кроме того, поступают сведения и о применении неизвестными пейнтбольного оружия против митингующих.

По данным правозащитного центра «Весна», всего сегодня были задержаны свыше 300 человек, большинство из них в Минске и Гродно. Многие — студенты, поддержавшие забастовку.

В течение дня из Белоруссии поступали сведения о стачках в нескольких вузах и на предприятиях. Власти отрицают, что они носили массовый характер и серьезно повлияли на их работу.