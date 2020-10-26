Владимир Путин предложил новые меры поддержки российских семей с детьми. Президент предлагает, чтобы родители детей в возрасте до 7 лет в случае больничного получали пособия по временной нетрудоспособности в размере среднего заработка, независимости от продолжительности страхового стажа. Объемы им источники финансирования такой выплаты правительство должно определить до 1 декабря.

Кроме того, до 1 августа глава государства поручил внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.