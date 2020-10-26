Трубопрокладчик «Академик Черский», который, как считается, может достроить «Северный поток-2», выдвинулся со стоянки

Трубопрокладчик «Академик Черский», который, как считается, способен достроить «Северный поток-2», выдвинулся со стоянки близ Калининграда. Судно направилось в немецкий порт Мукран, логистическую базу проекту, — пишет РБК со ссылкой на данные системы позиционирования морских судов. Кроме того, в том же направлении движутся суда снабжения «Умка» и «Финвал». Отмечается, что в Мукране хранятся трубы для веток газопровода.

Сейчас проект построен более чем на 90%, его завершению препятствуют американские санкции.