В Коммунарке открыли резервный госпиталь для пациентов с коронавирусом

Это уже пятый в данной клинике, он рассчитан на 1200 коек. Как отметил приехавший туда мэр Сергей Собянин, несмотря на то, что это мобильный центр, в нем есть все самое необходимое. По словам градоначальника, резервные центры для COVID-пациентов решено ввести, чтобы не затормаживать плановую и экстренную помощь.