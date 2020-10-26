Граждане Чили поддержали принятие новой конституции страны

За это проголосовали 78% участников прошедшего накануне референдума, передает Reuters.

Весной будущего года в стране пройдут выборы в учредительное собрание, которое разработает новую конституцию. После этого граждане страны на референдуме должны будут одобрить готовый текст — предполагается, что это случится в 2022 году.

Сейчас в Чили действует конституция, принятая еще во времена правления диктатора Аугусто Пиночета. Ее текст был утвержден в 1980 году.

Принятие новой конституции было одним из требований участников многомиллионных акций протеста, начавшихся в Чили прошлой осенью.