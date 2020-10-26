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21:03, 26 октября 2020

Расследованием дела об убийстве бизнесмена и депутата Александра Петрова займется Центральный аппарат СК

Расследованием уголовного дела об убийстве бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова займется Центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там отметили, что с места происшествия уже изъяты предметы, имеющие значение для расследования, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства преступления.

Петров, которого называли «хозяином Выборга», был застрелен около своего дома в Выборгском районе. Следствие считает убийство заказным. Дело взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.



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