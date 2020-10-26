Минские силовики разгоняют участников общенациональной акции в поддержку забастовок

ОМОН вытесняет протестующих и зачищает центральные площади и улицы города. Сообщается о массовых задержаниях. Вещающая из Польши радиостанция «Еврорадио» передает, что неизвестные ездят по городу и пейнтбольным оружием помечают участников акции, которых затем задерживает милиция. Задержания происходят не только в центре, но и в спальных районах и даже в метро. Телеграм-каналы публикуют видео, как люди в форме избивают пассажира на платформе. На этом фоне власти ограничили движение, пропуская только общественный транспорт.

Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщил о более чем 240 задержанных в Минске и других белорусских городах.

При этом, несмотря на действия силовиков, протестующие вновь собираются, идут колоннами по центральным улицам, выстраиваются в цепи солидарности и пытаются перекрыть автомобильные дороги.

Сегодня лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила начало общенациональной забастовки из-за того, что власти не выполнили требования ультиматума.