NASA впервые подтвердила наличие воды на освещенной Солнцем поверхности Луны. Открытие сделано в рамках исследований , проводившихся с помощью летающего инфракрасного телескопа «София», размещенного на борту самолета Боинг-747.

Молекулы воды найдены в кратере Клавий, расположенном в южном полушарии спутника Земли.

Как написал в Твиттере глава NASA Джим Брайденстайн, пока неизвестно, можно ли будет использовать эту воду в качестве ресурса. Ранее считалось, что вода на луне может находиться в кратерах на ее обратной, темной стороне, которая не подвергается солнечному нагреву.