Следственный комитет начал еще одну проверку по «московскому делу». Телеграм-канал «База» сообщает, что следователи обнаружили в интернете видеоролик, на котором один из участников акции 31 августа прошлого года критикует мирную форму протеста и призывает бороться с властью, как на Украине.

По данным издания, сейчас видео проверяют на экстремизм. Если экспертиза найдет в речи протестующего признаки возбуждения ненависти и призывы к насилию, против него заведут уголовное дело. Его личность уже установлена.