Правозащитный центр «Весна» сообщает о более чем 230 задержанных в ходе сегодняшних акций в Белоруссии

Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщает о более чем 230 задержанных в ходе сегодняшних акций протеста в республике. По данным правозащитников, больше всего задержаний в Минске. Также есть задержанные в Бресте. Гродно и Могилеве и других городах.

Ранее «Интерфакс» сообщал о более чем 10 задержанных в Минске в ходе акции в поддержку общенациональной забастовки.

Акция в белорусской столице продолжается. Как пишет телеграм-канал NEXTA, который ведут из Польши белорусские политэмигранты, на одном из центральных проспектов протестующие выстроились в цепи солидарности.