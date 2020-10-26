ЕСПЧ впервые зарегистрировал жалобу россиянки, не потребовав пройти все инстанции правовой защиты в России

Европейский суд по правам человека впервые зарегистрировал жалобу россиянки, не потребовав пройти все инстанции правовой защиты в России. Жительница Подмосковья пожаловалась на домашнее насилие. Как сообщили изданию «Медиазона» в проекте «Правовая инициатива», 39-летняя женщина почти два года подвергается регулярному психологическому и физическому насилию со стороны мужа. При этом полиция отказывала ей в составлении административного протокола или возбуждении уголовного дела из-за отсутствия следов побоев.

В России наказанием по статье о побоях, как правило, является штраф в размере 5 тысяч рублей.