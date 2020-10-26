Власти Москвы отказали националистам в проведении «Русского марша» 4 ноября

Причина — ограничения из-за коронавируса. Организаторы уже обратились к мэру Сергею Собянину с просьбой посодействовать не допустить нарушения прав граждан, передает интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой пресс-секретаря Ассоциации народного сопротивления Никиту Зайцева. В связи с отказом в проведении мероприятия националисты собираются в этот день возложить цветы у приемной ФСИН на Цветном бульваре. По словам Зайцева, также планируется принять резолюцию с требованием возбуждения уголовного дела по факту гибели Максима Марцинкевича, освобождения политзаключенных и отмены ряда уголовных статей и введения визового режима со странами средней Азии.