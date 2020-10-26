В Минске проходит общенациональная акция оппозиции в поддержку забастовок. По данным различных СМИ, участников несколько тысяч. Силовики пытаются помешать проведению мероприятия. «Интерфакс» сообщает о более десяти задержанных. Причем отмечается, что задержания происходят не только на проспекте Независимости, где проходит акция, но и в спальных районах.

Издание Deutsche Welle сообщает, что площадь Независимости оцеплена, ОМОН выстраивается по периметру и не пускает на нее людей.

Накануне истек срок ультиматума, который белорусская оппозиция предъявила властям страны. В нем говорилось, что если президент Александр Лукашенко не уйдет в отставку и не будут выпущены на свободу политзаключенные, то вся страна мирно выйдет на улицы.

Сегодня экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки. В интервью YouTube-каналу «Страна для жизни», она сказала, что считает начало стачки успешным.