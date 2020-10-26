Арбитражный суд Московского округа завтра рассмотрит жалобу ФБК, Навального и Соболь на взыскание с них 88 млн рублей

Арбитражный суд Московского округа 27 октября рассмотрит жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Алексея Навального и Любови Соболь на взыскание с них 88 млн рублей убытков в пользу ООО «Московский школьник». Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Иван Жданов.

«Завтра Арбитражный суд Московского округа рассмотрит нашу кассационную жалобу на решение Арбитражного города Москвы по иску «Московского школьника». Это иск, по которому взыскали по 29 млн с Алексея Навального, с Фонда борьбы с коррупцией, с Любови Соболь», — рассказал он.

Жданов считает, что Арбитражный суд МО должен отменить это решение. «Потому что все сведения, которые разместил Алексей Навальный, безусловно, достоверны, они подтверждаются доказательствами. Решение совершенно необоснованно о взыскании такой колоссальной суммы, которая фактически направлена на то, чтобы ФБК прекратил свою деятельность. Поэтому мы считаем, что Арбитражный суд должен отменить это решение», — подчеркнул он.

В случае если это решение останется в силе, добавил Жданов, то жалобы будут поданы уже в вышестоящие инстанции, в том числе и в Европейский суд. «Мы будем доказывать свою правоту там. А Фонд борьбы с коррупцией, Навальный и Соболь, безусловно, не прекратят свою деятельность ни в каком случае», — заключил он.

В апреле 2019 года ООО «Московский школьник» подала иск о недостоверной информации к ФБК, Алексею Навальному, Любови Соболь и бывшей сотруднице компании Шиловой. В конце октября 2019 года Арбитражный суд Москвы взыскал 88 млн руб. с ответчиков в пользу «Московского школьника».