Владимир Путин поручил разработать новые виды адресной помощи детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Правительство должно представить свои предложения до 1 августа будущего года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин. При этом должно быть предусмотрено сохранение существующих видов административной и уголовной ответственности для неплательщиков алиментов.

Поручение входит в перечень мер по итогам расширенного заседания президиума Госсовета и опубликовано на сайте Кремля.