Владимир Путин поручил разработать новые виды адресной помощи детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Правительство должно представить свои предложения до 1 августа будущего года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин. При этом должно быть предусмотрено сохранение существующих видов административной и уголовной ответственности для неплательщиков алиментов.
Поручение входит в перечень мер по итогам расширенного заседания президиума Госсовета и опубликовано на сайте Кремля.
Владимир Путин поручил разработать новые виды адресной помощи детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов
Владимир Путин поручил разработать новые виды адресной помощи детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Правительство должно представить свои предложения до 1 августа будущего года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин. При этом должно быть предусмотрено сохранение существующих видов административной и уголовной ответственности для неплательщиков алиментов.