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19:08, 26 октября 2020

Выборы кандидата на пост канцлера ФРГ от Христианско-демократического союза переносятся на неопределенное время

Выборы кандидата на пост канцлера ФРГ от Христианско-демократического союза переносятся на неопределенное время из-за опасного обострения пандемии коронавируса.

Партийный съезд ХДС ранее уже был перенесен с апреля на начало декабря. Однако опасный рост количества новых заражений в ФРГ стал причиной повторной отмены. Главным пунктом повестки дня съезда должны были стать выборы нового председателя партии и кандидата в канцлеры. В феврале нынешний председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о своем желании подать в отставку.

Ранее этот пост занимала канцлер Ангела Меркель. Однако глава партии не обязательно должен быть кандидатом на пост главы кабинета министров ФРГ.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак заявил сегодня, что на следующем заседании президиума партии после обсуждения эпидемиологической ситуации будет сформирована новая позиция. Очный съезд считается предпочтительным. В обратном случае необходимо будет провести его онлайн. Из-за отсутствия законодательной базы может быть проведено письменное голосование по почте. Окончательное решение должно быть принято не позже января.

Кандидат на пост председателя партии Фридрих Мерц убежден, что съезд перенесен из-за того, чтобы предотвратить его выборы. Пандемию он считает лишь предлогом. Кроме него на лидерство в ХДС претендуют премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и глава фракции ХДС в бундестаге Норберт Рёттген.

Накануне основные представители высших органов партии приняли решение о переносе съезда во время пятичасовых кризисных переговоров.



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