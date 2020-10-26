Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соотечественников не покупать французские товары. Это заявление он сделал на фоне дипломатического конфликта, разгоревшегося между Анкарой и Парижем.

Призывы Эрдогана бойкотировать французскую продукцию – уже не первые в арабском мире. Они раздаются, в частности, в Катаре и Кувейте, а также со стороны многих религиозных и общественных организаций Ближнего Востока, чем вызывают недовольство французских властей. Однако на уровне лидеров стран региона именно турецкий президент уже допустил еще несколько критических высказываний в сторону Парижа.

Все из-за слов французского президента Эммануэля Макрона. Он на фоне убийства учителя Самюэля Пати под Парижем заявил о кризисе ислама по всему миру, а также о необходимости борьбы с политическим исламизмом, еще большего отделения религии от государства и контроля финансирования деятельности мечетей.

Эрдоган в ответ на это выразил мнение, что Макрону нужно проверить свое психическое здоровье. А после того, как страны Евросоюза осудили это высказывание, турецкий лидер уже сегодня призвал прекратить развернувшуюся, по его мнению, «кампанию ненависти» против турок.

Франция ранее на фоне высказываний Эрдогана отозвала своего посла из Турции.