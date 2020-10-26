Бывший фигурант «московского дела» Валерий Костенок покинул Россию. Об этом он написал в Инстаграме, пояснив, что его окончательно задушили звонками из Федеральной службы судебных приставов и приходами полиции. Все это он считает последствиями известных событий. Он пожелал успехов политикам Алексею Навальному, Дмитрию Гудкову и Кириллу Гончарову, а также другому фигуранту «московского дела», Егору Жукову.

Свое новое местожительство молодой человек не уточнил.

Валерий Костенок обвинялся в участии в массовых беспорядках после того, как на акции протеста в Москве в июле прошлого года бросил, по версии следствия, в полицейских пластиковую бутылку. Позже с него сняли обвинения, он вышел на свободу после почти месяца, проведенного в СИЗО.