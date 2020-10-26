Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал граждан отказаться от французских товаров

Такое заявление сделано на фоне дипломатического конфликта между двумя странами, сообщает Reuters. Ранее Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций после слов Эрдогана о французском лидере Эмманюэле Макроне. Президент Турции посоветовал коллеге «проверить свою психику»: так он отреагировал на выступление главы Франции, предложившего защитить светские ценности страны от радикального исламизма.