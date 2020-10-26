В Белоруссии задержали сотрудницу Ельцин Центра Марину Петрушко, которая приехала навестить тяжелобольную мать. Это произошло накануне в городе Барановичи, когда она стояла на автобусной остановке, рассказала интернет-изданию «МБХ медиа» первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень. По ее словам, неизвестно, что вменяется Петрушко, поскольку документы в суд еще не переданы, с ней работает адвокат. Суд может состоятся завтра или послезавтра. Телень выразила надежду, что это недоразумение.