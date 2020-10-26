Росреестр скрыл информацию о недвижимости руководства ФСБ, Минобороны, а также Мишустина и Сечина

Росреестр скрыл информацию о недвижимости руководства ФСБ, Минобороны, а также премьера Михаила Мишустина и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Как пишут «Открытые медиа», ее нет в Федеральной государственной информационной системе. По данным сетевого издания, выяснить, кому принадлежит недвижимость, скрытая из ФГИС, можно, заказав выписку через сайт Росреестра или через МФЦ. Для этого нужно знать кадастровый номер объекта. На получение выписки уйдет до пяти рабочих дней.