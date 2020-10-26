Росреестр скрыл информацию о недвижимости руководства ФСБ, Минобороны, а также Мишустина и Сечина

Росреестр скрыл информацию о недвижимости руководства ФСБ, Минобороны, а также премьера Михаила Мишустина и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Как пишут «Открытые медиа», ее нет в Федеральной государственной информационной системе. По данным сетевого издания, выяснить, кому принадлежит недвижимость, скрытая из ФГИС, можно, заказав выписку через сайт Росреестра или через МФЦ. Для этого нужно знать кадастровый номер объекта. На получение выписки уйдет до пяти рабочих дней.
Самое обсуждаемое
МИД России: Утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкреплёнными По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия…
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…
Светлана Тихановская: Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа Это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы…