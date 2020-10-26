Благотворительные фонды пожаловались Владимиру Путину на «катастрофическую» нехватку лекарств для лечения онкобольных

В открытом письме организации, среди которых Фонд Константина Хабенского, «Подари жизнь» и «АдВита», попросили президента и ответственные ведомства срочно принять меры по устранению дефицита медпрепаратов. Как отмечается на сайте радиостанции «Говорит Москва», сейчас в России наблюдается критическая нехватка 26 необходимых для лечения онкологических заболеваний препаратов. Об этом стало известно в ходе опроса представителей лечебных учреждений в 80% регионах.
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