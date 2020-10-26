Из базы Росреестра пропали сведения о недвижимости руководства Минобороны и ФСБ, а также премьер-министра Мишустина

Из базы Росреестра пропали сведения о недвижимости руководства Минобороны и ФСБ, а также премьер-министра Михаила Мишустина. Это не первый случай сокрытия данных, пишут «Открытые медиа».

Росреестр скрыл из Федеральной государственной информационной системы данные о недвижимости руководителей ФСБ, Минобороны, а также премьер-министра Михаила Мишустина. Ранее стало известно, что во ФГИС исчезла информация о земельном участке Сечина в Барвихе.

«Открытые медиа», используя выписки из реестра, которые издание получило при подготовке других материалов, выяснили, что в системе также не доступны в том числе следующие данные:

о доме министра обороны Сергея Шойгу, который в 2015-м обнаружил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального;

о недвижимости первого замминистра обороны Руслана Цаликова общей стоимостью, по данным ФБК, миллиард рублей;

о доме секретаря Совбеза Николая Патрушева;

о недвижимости главы УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева, который фигурировал в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова о рынке ритуальных услуг.

Как уточняют «Открытые медиа», выяснить, кому принадлежит недвижимость, скрытая из ФГИС, можно, заказав выписку через сайт Росреестра или через МФЦ. Для этого нужно знать кадастровый номер объекта. На получение выписки уйдет до пяти рабочих дней

Профессор факультета права Высшей школы экономики Артем Карапетов назвал решение суда «ахинеей». «Реестр недвижимости в силу своей природы носит публичный характер, и в силу закона информация о собственниках доступна третьим лицам.