В Польше продолжаются протесты против почти полного запрета на аборты. На прошлой неделе Конституционный суд объявил вне закона аборты по серьезным медицинским показаниям.

Мэр Варшавы также раскритиковал правительственный запрет на массовые акции и уличные демонстрации под предлогом пандемии. По его мнению, власть таким образом прикрывает свою некомпетентность.