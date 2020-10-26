Бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон допускает, что США в случае переизбрания Дональда Трампа могут выйти из НАТО. Болтон заявил в интервью «Дождю», что без США НАТО развалится и это «сделает мир более хаотичным». Вероятность того, что в случае переизбрания Дональда Трампа на второй срок США могут выйти из НАТО, велика. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» американист Владимир Сухой. Таким образом, он прокомментировал словам бывшего советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, который в интервью «Дождю» допустил, что в случае переизбрания Трампа на второй срок США могут выйти из НАТО. «Эта вероятность вполне высокая, так как Трамп зачастую действует как «слон в посудной лавке», поэтому личные суждения и предпочтения могут к этому привести. Он не раз заявлял, что если не удастся убедить союзников по НАТО в том, что они должны значительно повысить свои расходы на содержание этого союза, то США должны выйти из этого партнерства. И думаю, эти настроения довольно сильны у Трампа. Я уверен, что если он переизберется, то он попробует это сделать», — сказал Сухой. По его мнению, слова Болтона – такой намек на то, что «не стоит переизбирать Трампа, потому что это будет ошибкой для США и Запада в целом, и Америке не нужно выходить из НАТО». «Болтон считает, что Трамп в основном принимает импульсивные решения, а на втором сроке ничего не ограничивает президента, так как это будет последний его срок и он ничем не будет связан», — отметил он. При этом Сухой напомнил, что единолично такое решение президент принять не может, так что попытка Трампа не обязательно увенчается успехом.

Между тем Сенат США сегодня проголосует по кандидатуре ультраконсервативной судьи Эми Кони Баррет, которую президент Дональд Трамп номинировал в судью Верховного суда после смерти либеральной судьи Рут Бейдер Гинзбург в конце сентября. Утверждение Баррет, для которого у республиканцев есть простое большинство в Сенате, поставит под угрозу права женщин и ЛГБТ-сообщества. Утверждение кандидатуры ультраконсервативной католички Эми Кони Баррет в Верховный Суд США состоится меньше чем через месяц после смерти иконы правозащиты и феминизма, либеральной судьи Рут Бейдер Гинзбург, и за неделю до выборов. Слушания по кандидатуре Баррет республиканцы, у которых в Сенате 53 места из ста, провели в рекордно короткие сроки, чтобы успеть назначить ультраконсервативную судью до выборов, на которых не только Дональд Трамп может проиграть, но и республиканская партия — лишиться большинства в Сенате. Вице-президент Майк Пенс, как президент Сената, будет сегодня председательствовать на слушаниях, за что уже подвергся критике со стороны демократов, так как глава по персоналу Пенса и еще трое людей из команды заразились коронавирусом, как стало известно в субботу. Если Сенат назначит 47-летнюю Эми Кони Баррет в Верховный Суд, судьи которого назначаются пожизненно, то консерваторы получат большинство в суде, что на десятилетия вперед определит судьбу США. Эми Кони Баррет является публичной противницей абортов, и вероятнее всего, первым делом Верховный Суд США отменит историческое решение 1973 года, легализовавшее аборты в стране.

Во некоторых американских штатах до сих пор действуют законы, устанавливающие уголовную ответственность за совершение абортов. Эти законы не имеют юридической силы с 1973 года, но начнут действовать снова, если новый состав Верховного Суда изменит свою позицию. Под угрозой запрета окажутся и гей-браки, легализованные в 2015 году.