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Эксклюзив Эха 18:17, 26 октября 2020

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что общенациональная забастовка началась

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что общенациональная забастовка началась. Она продемонстрировала невероятный уровень солидарности. Ранее Тихановская выдвинула ультиматум Александру Лукашенко. Среди требований – отставка Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политических заключенных.

Первый день всеобщей забастовки, объявленной белорусской оппозицией, ознаменовался протестами студентов и рабочих. При этом с заводов страны поступают противоречивые сведения о характере стачки. Активность на улицах сегодня проявляли учащиеся вузов. Протестные акции проходили во многих университетах, в том числе в самом крупном Белорусском госуниверситете, где сотни студентов устроили так называемую «сидячую» забастовку. Многие из них днем отправились на марш в центр Минска, где объединились в одну колонну с вышедшими уже на свою акцию пенсионерами. Массовых задержаний на этот раз не было. Вместе с тем в министерстве образования утверждают, что студенческие акции становятся агрессивнее и будут пресекаться. Наличие каких-либо забастовок в вузах в ведомстве отрицают. Между тем, в отличие от забастовки, которая проходила в августе, рабочие белорусских заводов пока не выходят своими колоннами на улицы. Как правило, местные СМИ сообщают о шествиях и скандировании лозунгов непосредственно на территориях предприятий. Среди них – Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод и Минский завод колесных тягачей. К стачке, по утверждениям интернет-издания Tut.by, присоединилась и компания «Белорусьнефть»: сайт опубликовал видеообращение шестерых человек, которые называют себя рабочими предприятия.

Первое же сообщение о стачке поступало с предприятия «Гродно Азот». Как передавало «Радио Свобода», рано утром к нему пришло до сотни человек, после чего начались задержания. Отмечалось, что из-за действий силовиков рабочие двух цехов отказались выйти на смену. Однако представитель материнского концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко в интервью «Эху» утверждал, что речь не идет о забастовке, а волнения устроили люди, далекие от предприятия.

Министр промышленности Петр Пархомчик, которого цитирует госагентство «БелТА», в свою очередь, признал наличие, как он выразился, «определенных волнений» на предприятиях. Но при этом он настаивает, что заводы работают в штатном режиме.

Общенациональную забастовку объявила ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Полторы недели назад она призывала президента страны Александра Лукашенко выполнить ультиматум: уйти в отставку, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.

Всеобщей забастовки в Белоруссии нет, но политическое противостояние обостряется, — считает белорусский политолог Валерий Карбалевич.
По его словам, ультиматум Тихановской стал мобилизующим фактором, поднявшим новую волну протеста.

КГБ Белоруссии называет действия протестующих экстремистскими и квалифицирует как акт терроризма. Подчеркивается, что этим действиям будет дана правовая оценка.

Несмотря на призывы оппозиции опустить щиты и перейти на сторону народа, милиция, ОМОН, СОБР и внутренние войска настроены скорее подавить белорусские выступления, — пишет «Новая газета». Как пишет «Новая», сейчас в подавлении уличных акций в основном участвуют омоновцы-контрактники. Резиновые пули и светошумовые гранаты применяют сотрудники спецподразделения КГБ «Альфа».

В Кремле озабочены ситуацией в Белоруссии, — признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Москва не будет вмешиваться в белорусские дела. Песков также добавил, что никаких публичных советов Александру Лукашенко не будет.



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