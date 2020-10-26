Министерство образования призывает не навязывать студентам и преподавателям прививки от гриппа

На эту практику ранее пожаловались учащиеся нескольких столичных вузов.

Студенты и преподаватели российских вузов имеют право отказаться от прививки от гриппа, подчеркивают в Минобрануки. Там пояснили, что они входят в группу риска, поэтому им рекомендуют пройти вакцинацию. Но для ее проведения требуется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. И если пациент не хочет никакого вмешательства, он вправе от него отказаться в соответствии с законом, говорится в заявлении министерства. Таким образом, лицам, входящим в профессиональные группы риска, не может быть принудительно навязано проведение профилактической прививки. Это заявления Минобрнауки опубликовало после того, как стало известно, что в вузах принуждение практикуют. Например, в МАИ студентам пригрозили переводом на удаленку, пишет издание «Коммерсант». Им сообщили, что если в группе 50% учащихся прошли вакцинацию, только они будут допущены до очных занятий, если меньше половины сделали прививку, вся группа уходит на удаленку. В Вузе студентов приманивают и розыгрышами с призами – участвовать в них можно только тем, кто прошел вакцинацию. Старост мотивируют привлекать одногруппников. Учащиеся рассказали изданию, что студенты даже покупают справки из больниц, чтобы не столкнуться с проблемами. По словам одного из студентов Московского государственного строительного университета, у них в общежитии по громкоговорителю предупреждают, что не привившиеся от гриппа к занятиям допускаться не будут. Похожая история и в РУДН. Причем тех, кто не живет в общежитии, старосты просят написать причину отказа на имя ректора. В вузах это либо не комментируют, либо отрицают факт принудительной вакцинации.

Во Всероссийский студенческий союз пока не поступало жалоб от учащихся вузов на принуждение делать прививку от гриппа. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель союза Олег Цапко. «Жалобы напрямую нам не поступали, хотя в СМИ мы это видели. Открыто и прямо никто в руководстве вузов не подтверждает, что это будет принудительно — все говорят, что это будет добровольная вакцинация. Но мы уже озвучили свою позицию, что никакой принудительной вакцинации быть не должно. Это нарушает права человека», — сказал он.

В пресс-службе Национального исследовательского университета МЭИ опровергли сообщения о принудительной вакцинации студентов от гриппа. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель пресс-службы Дмитрий Курочкин. «Многочисленные сообщения о том, что в МЭИ якобы принуждают студентов, аспирантов прививаться от гриппа не соответствует действительности. Это какие-то инсинуации», — сказал он. По словам Курочкина, на «горячую линию» было получено два сообщения «о якобы принуждении (к вакцинации студентов), которые после проверки не подтвердились». Курочкин также подчеркнул, что отчисление студента или недопуск его к занятиям за отказ от вакцинации — эти сведения «не могут соответствовать действительности, потому что это незаконно». «Отсутствие либо наличие подтверждения справки о какой-либо вакцине не является основанием к допуску, либо отсутствию допуска к занятиям», — отметил он. Курочкин предположил, что произошло недопонимание некоторыми студентами, которые посетили занятия по физкультуре, где преподаватель давал инструкции, как можно пройти вакцинацию от гриппа в те три дня, которые были отведены в учебном заведении. «Не разобравшись в ситуации, они (студенты) восприняли инструкции как действовать, а именно студентам преподаватель рассказывал по физкультуре, говоря о том, что те, у кого есть уже прививки могут приступить к занятиям, а те, у кого нет, им отводится возможность эту прививку сделать бесплатно. и для этого есть шесть пунктов вакцинации. Те, кто не имеет такого допуска, в эти дни физкультуру не посещают. Но в последующие дни отсутствие справки о какой-либо прививки не являлось препятствием, и до сих пор не является ни одного подтверждения такого студента, которого бы принудили или отчислили бы, либо не пустили, я до сих пор не нашел», — пояснил руководитель пресс-службы.

Более миллиона человек в Петербурге уже сделали прививку от гриппа. Многие пошли на этот шаг сознательно, некоторых заставили. По последним данным, прививку от гриппа сделала треть петербуржцев, это почти миллион семьсот тысяч человек. То есть выполнена половина плана, который составили в Смольном. Чиновники уже давно прописали, сколько преподавателей, сколько врачей, школьников и обычных горожан должны получить вакцину. Администрация города в этом году дополнительно заставили ретейлеров и рестораторов делать прививки от гриппа персоналу за свой счёт. Их должны получить три четверти сотрудников каждого предприятия. По данным «Эха», в приказном порядке заставили вакцинироваться сотрудников консерватории, а также персонал нескольких больниц. Также, по информации «Эха», обязаны прививаться сотрудники высшей школы экономики, а вот от преподавателей СпБГУ такого не требуют. Медики отмечают, что одна из проблем этого года заключается в том, что в Петербург не завезли самую современную вакцину, которая защищает сразу от всех штаммов гриппа. В городе есть только менее качественная отечественная вакцина. По планам в Петербурге в этом году должны привить от гриппа 3,5 миллиона человек.

Анна Попова призвала россиян делать прививки от гриппа. По словам главы Роспотребнадзора, в этом году бюджет взял на себя рекордный процент финансирования вакцинации. Попова добавила, что вакцина от гриппа в текущем году обновлена и содержит три новых штамма заболевания.

Информация о принудительной вакцинации от гриппа студентов и преподавателей в ВУЗах подрывает доверие к властям, и это очень плохо на фоне пандемии коронавируса. Об этом в эфире «Эха» сказал журналист Михаил Фишман. Усугубляют эту ситуацию многочисленные конспирологические версии о природе коронавируса и последствиях прививок, считает Михаил Фишман.