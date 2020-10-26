Следствие просит арестовать актрису Дрожжину и ее мужа, задержанных по делу о мошенничестве с имуществом Баталова

Следствие просит арестовать актрису Наталью Дрожжину и ее мужа юриста Михаила Цивина, задержанных сегодня по делу о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Хамовнического суда. В «Единой России» уже заявили, что их членство в партии может быть приостановлено на время разбирательства. Между тем с сайта московского отделения партии уже исчезло упоминание о том, что Дрожжина входит в состав регионального политсовета.