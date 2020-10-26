Мэрия Москвы пообещала не пускать в метро и МЦД пассажиров с повышенной температурой. Ее будут измерять тепловизоры на входах на станции. «Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую», — сказали в департаменте транспорта. На каком законном основании пассажирам с температурой будут отказывать в поездках, не уточняется. Подобных ограничений нет ни в правилах пользования метрополитеном и МЦД, ни в антикоронавирусных указах мэра Сергея Собянина.