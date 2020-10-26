Бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон допустил выход США из НАТО

Это станет возможно в случае переизбрания Дональда Трампа на второй срок, сказал Болтон в интервью телеканалу «Дождь». По его словам, в случае переизбрания, политические ограничения для Трампа по большей части спадут: «он сможет делать все, что говорят ему инстинкты, не беспокоясь о политических последствиях», — пояснил экс-советник. Он отметил, что это будет очень большой ошибкой для Соединенных Штатов. Он также предположил, что без США НАТО развалится.