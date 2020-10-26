Белорусский политолог Карбалевич: Всеобщей забастовки в Белоруссии нет, но политическое противостояние обостряется

Всеобщей забастовки в Белоруссии нет, но политическое противостояние обостряется. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Валерий Карбалевич. «Всеобщей политической забастовки нет, но я бы не сказал, что попытки забастовки были на многих предприятиях, а некоторые цеха не работают. На других предприятиях такая полузабастовка: рабочие в цехах, но не работают. Идут переговоры и попытки объединиться и проголосовать, чтобы выбрать стачечный комитет. Власти этому препятствуют. На крупнейших государственных предприятиях введены ОМОН», — рассказал он. По словам Карбалевича, к забастовкам присоединились студенты многих вузов Белоруссии.

«Студенты протестуют, они вышли на улицу вместе с пенсионерами объединились. Такой марш прошел по центру города. Были попытки перекрыть транспортные артерии, но сотрудники ГАИ быстро вмешались, участники были задержаны. Противостояние продолжается, оно свидетельствует, что волна протеста идет на подъем. Сегодняшние попытки забастовок говорят о том, что политическое противостояние обостряется», — отметил политолог.

Карбалевич считает, что ультиматум Светланы Тихановской стал мобилизующим фактором, поднявшим новую волну протеста.