Курганские врачи пожаловались на тяжелую ситуацию с коронавирусом в регионе. Они направили письмо президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить помощь, в том числе, в лице военных медиков.

Авторы обращения, как пишет сайт Русской службы Би-би-си, обвиняют власти Курганской области в замалчивании проблемы и занижении статистики заболевших. По их утверждениям, в региональной системе здравоохранения наступил «полный коллапс»: нехватка не только мест в больницах, но и персонала, а также перегрузка скорой помощи. В документе говорится, что некоторые заболевшие ждут врачей более недели.

Среди курганских медработников, как отмечается, также высокая заболеваемость. Одна из сотрудниц больницы скорой помощи, в частности, рассказала изданию, что зачастую врачи вынуждены работать по графику «сутки через сутки», а из-за нехватки врачей власти привлекают студентов колледжей. Из-за неопытности, утверждает собеседница, их помощь в борьбе с коронавирусом неэффективна.

К слову, по данным Минздрава, Курганская область в прошлом году заняла последнее место по обеспеченности врачами: менее 24 медиков на 10 тысяч жителей, в то время как федеральный показатель – чуть более 37 врачей. Местный оперативный штаб, впрочем, многие обвинения медработников отвергает.

По официальным данным, в Курганской области с начала эпидемии чуть более 5,5 тысяч заболевших коронавирусом, из них 77 – за последние сутки. Скончались, как утверждается, около 80 жителей региона.