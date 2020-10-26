Членство в партии «Единая Россия» актрисы Дрожжиной и ее мужа приостановят в связи с обвинениями в мошенничестве

Членство в партии «Единая Россия» актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина, которые обвиняются в мошенничестве с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова, могут приостановить в ближайшее время. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь Московского городского регионального отделения партии Андрей Метельский.

«Ситуация не самая легкая. Они являются членами партии и членами политсовета Московской городской партийной организации. А то, что сегодня идет следствие, я узнал из новостей. В этой ситуации в партии поступают достаточно просто — тот человек, в отношении которого проходит расследование, приостанавливается членство в партии до окончания расследования. Приостановка будет принята на ближайшем президиуме политсовета», — сказал он. По словам Метельского, в случае если будет доказана вина Дрожжиной и Цивина, решение о членстве будет решаться после вынесения решения суда.

«Сейчас говорить преждевременно по причине того, что и Наталья Дрожжина и ее супруг уважаемые люди, у нас нет никаких вопросов, а если есть вопросы у следствия, то наверняка, эти претензии будут предъявлены. А дальше будет решать суд о степени вины. Мы будем внимательно следить за событиями и по результатам будем принимать решение», — заключил он.

Ранее стало известно, что следователи требуют отправить под стражу заслуженную артистку РФ Дрожжину и ее мужа Цивина, которые обвиняются в мошенничестве с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова.