На акциях протеста в рамках «народного ультиматума» оппозиции в Минске начались задержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома. Количество задержанных там не уточнили.

Соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская объявила о начале с сегодняшнего дня в Белоруссии общенациональной забастовки. Вчера истек срок «народного ультиматума», в течение которого оппозиция требовала освобождения политзаключенных и отставки президента. Власти в свою очередь утверждают, что предприятия в стране работают в штатном режиме.