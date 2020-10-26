Заработок половины российских врачей во время пандемии уменьшился

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией RNC Pharma и изданием «Медвестник». На резкое сокращение доходов, в том числе из-за вынужденных отпусков или увольнений, пожаловались 12% респондентов, еще у 37% уровень заработка «заметно уменьшился». 6% опрошенных заявили, что формально их доходы благодаря надбавкам за работу с коронавирусными пациентами увеличились, однако нагрузка выросла непропорционально больше. У 20% респондентов заработок фактически не изменился. Только 12% респондентов отметили, что стали зарабатывать ощутимо больше. Как отмечает «Медвестник», в эту группу попали представители самых разных специальностей.