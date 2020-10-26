«Яндекс» за полгода получил от властей более 15 тысяч запросов на раскрытие данных пользователей

Свыше 80% из них компания удовлетворила. Об этом говорится в отчете поисковика. Больше всего запросов от силовиков поступило в отношении пользователей сервисов «Яндекс.Паспорт» и «Яндекс.Почта». При этом в компании подчеркнули, что доступ к переписке пользователя «Яндекс.Почты» предоставляется только по судебному решению. На втором месте по числу запросов — сервис «Яндекс.Такси». Глава пресс-службы компании Илья Грабовский сказал интернет-изданию «Медуза», что по всем запросам госорганов «Яндекс» выдает только минимально необходимые данные. Однако если запрос пришел по официальному каналу и соответствует всем требованиям, компания раскрывает больше информации.