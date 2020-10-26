«Яндекс» впервые раскрыл статистику по количеству запросов от госорганов на передачу информации о пользователях

Компания Яндекс впервые раскрыла статистику по количеству запросов от российских госорганов на передачу информации о пользователях.

В первом полугодии было более 15 тысяч обращений и 84% из них компания удовлетворила. По российскому законодательству ФСБ, МВД и другие силовые структуры могут подать любой компании запрос на предоставление данных, если это необходимо для оперативно-розыскной работы.

Яндекс не мог отказаться от сотрудничества с силовиками, — такое мнение в эфире Эха высказал профессор Мадридской бизнес-школы максим Миронов. Крупные зарубежные интернет-компании подобную статистику публикуют регулярно. Первым в 2010 году стал Google, — напоминает издание «Медуза».