Друзья и коллеги Сафронова направили каждому депутату Госдумы обращение с просьбой взять под личный контроль его дело

Друзья и коллеги Ивана Сафронова направили каждому депутату Госдумы обращение с просьбой взять под личный контроль дело бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей». Иван Сафронов арестован по обвинению в госизмене. Депутатов просят обратить внимание на эту статью, которая позволяет делать суд закрытым и не конкретизировать обвинение.

В инициативной группе сообщили, что личное поручительство за Сафронова дали более 140 депутатов, журналистов и правозащитников. Утверждается, что суд проигнорировал все поручительства.