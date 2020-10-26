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16:02, 26 октября 2020

Акции протеста проходят в Минске в рамках первого дня забастовки, объявленной белорусской оппозицией

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призывала к ней на фоне невыполнения Александром Лукашенко условий так называемого «народного ультиматума».

В эти минуты забастовка выражается в протестных маршах пенсионеров и студентов, которые начали свое шествие по центру Минска. Силовики пока никак не препятствуют движению объединившихся колонн, хотя людей и сопровождают автобусы ОМОНа. Акции сегодня проходили и в самих нескольких столичных вузах: например, студенты вышли на протестный митинг в Белорусском государственном университете.

Вместе с тем о стачках на крупных белорусских заводах поступает противоречивая информация. С утра сайт «Радио Свобода» сообщал об отказе около сотни человек выходить на смену на предприятии «Гродно Азот». Интернет-издание Tut.by утверждало, что остановили работу цеха располагающихся в Минске Электротехнического завода, Тракторного завода и Завода колесных тягачей. Как отмечалось, рабочие там шли по цехам и скандировали лозунги. Однако сколько их было и какова доля бастующих от общего числа сотрудников предприятий, неизвестно. В министерстве промышленности и вовсе утверждают, что все заводы работают в штатном режиме.

Светлана Тихановская ранее в рамках «ультиматума» призывала президента Белоруссии Александра Лукашенко покинуть свой пост, прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных.



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