Во Всероссийский студенческий союз пока не поступало жалоб на принуждение делать прививку от гриппа

Во Всероссийский студенческий союз пока не поступало жалоб от учащихся вузов на принуждение делать прививку от гриппа. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель союза Олег Цапко. «Жалобы напрямую нам не поступали, хотя в СМИ мы это видели. Открыто и прямо никто в руководстве вузов не подтверждает, что это будет принудительно — все говорят, что это будет добровольная вакцинация. Но мы уже озвучили свою позицию, что никакой принудительной вакцинации быть не должно. Это нарушает права человека», — сказал он.

При этом Цапко подчеркнул, что отчислить студента или не допустить его к занятиям за отказ от вакцинации нельзя. «Это на уровне пугалок, которые никто не реализует на практике. Если же такие инциденты будут, мы подключимся и окажем студентам поддержку», — заключил он.