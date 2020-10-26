Представители Русской православной церкви отрицают, что в МИФИ закрылась кафедра теологии. Ранее протодиакон Андрей Кураев написал в соцсетях, что кафедра, созданная несколько лет назад в ведущем ядерном вузе, закрылась, и что там больше нет занятий, даже дистанционных. Кураев связал это с отсутствием интереса у студентов.