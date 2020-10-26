Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании сегодня более 120 человек

Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании более 120 человек, которые сегодня участвовали в забастовках и протестных акциях. В основном протестующих задерживали в Минске. Среди них известный белорусский поэт и бард Эдуард Акулин. В минском ГУВД подтвердили информацию о задержаниях, однако не назвали точное количество задержанных.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила сегодня общенациональную забастовку. Как сообщает белорусский портал TUT.BY, к стачке присоединились крупные белорусские предприятия. Власти уверяют, что все заводы работают в штатном режиме.