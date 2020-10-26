Актриса Бугрова рассказала, как ее свекровь высадили из автобуса из-за предписания властей о профилактике коронавируса

Актриса Янина Бугрова рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», как ее 82-летнюю свекровь высадили из автобуса из-за предписания московских властей, которые рекомендовали людям старше 65 не выходить из дома в связи с пандемией коронавируса. Как уточнила Бугрова, инцидент произошел в субботу, когда свекровь возвращалась с рынка, куда утром ее довезла родственница. «Она купила два пакета молока и села на автобус домой. Там она пыталась расплатиться с помощью социальной карты, которая оказалась заблокированной в связи с тем, что свекровь прописана в Москве. Оплатить деньгами ей не дали, а водитель грубо потребовал от нее выйти из автобуса», — отметила актриса.

По словам Бугровой, ее свекровь побоялась сесть на следующий автобус, так как водитель дал понять, что сейчас люди ее возраста не имеют право ездить на общественном транспорте. «Телефона такси у нее не было, до меня она не дозвонилась. В итоге она шла до дома пешком несколько часов», — уточнила актриса.

Бугрова собирается подать жалобу по факту случившегося. «Я считаю, что власти не имеют права ограничивать людей старше 65 лет. Они тоже хотят полноценно жить, покупать еду там, где им вкусно, а не там, где им сказали, ходить туда, куда считают нужным, естественно, соблюдая масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию», — заключила она.