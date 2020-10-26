Более тысячи человек участвуют в акции протеста пенсионеров в Минске

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Участники акции начали движение с площади Независимости в сторону Октябрьской площади. Сообщается, что к ним присоединяются новые люди, в том числе, студенты Белорусского государственного университета.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила сегодня всеобщую забастовку. Судя по сообщениям из Белоруссии, на некоторых предприятиях часть рабочих присоединилась к забастовке, хотя власти утверждают, что все заводы работают штатно и производство не остановлено.

ГУВД Минска сообщает о задержаниях участников различных протестных акций. Точное количество задержанных при этом не называется.