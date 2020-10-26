Более сотни студентов Белорусского государственного университета пришли на центральную площадь Независимости в Минске

Там по призыву оппозиции собираются участники «Марша пенсионеров», — передает с места событий корреспондент ТАСС. Сегодня утром у здания юридического и химического факультетов БГУ собрались около 300 студентов. Они поддержали призыв к всеобщей забастовке.

25 октября истек строк ультиматума, который бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Среди требований отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и прекращение насилия.

Оппозиционные Телеграм-каналы сообщают о том, что к забастовке присоединились несколько предприятий. При этом точное количество бастующих не называется. Власти утверждают, что все заводы работают в штатном режиме и производства не остановлены.