Тысячи демонстрантов вышли на улицы разных городов Польши в конце минувшей недели

Они выступали против законодательно принятого почти полного запрета на аборты. В четверг Конституционный суд Польши объявил вне закона аборты по серьезным медицинским показаниям.

Конституционный суд постановил, что положение, разрешающее аборты в случае высокой вероятности тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, является неконституционным, рассказывает, польская Zycie. Ужесточения законодательства добивалась Правящая наицоналистическая партия «Закон и справедливость».

Решение априори окончательное, но оно оспаривается либеральной оппозицией и организациями по защите прав женщин, продолжает Euronews. По их мнению, оно затрагивает в первую очередь малообеспеченных, которые должны быть наказаны «деспотическим государством и религиозными фанатиками». К тому же польское законодательство по поводу абортов и без того одно из самых жестких в Европе.

Протестующие прошли маршем по улицам польской столицы и других городов. Польский ресурс TVN24 цитирует представителя оппозиционной Гражданской коалиции мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который присоединился к демонстрантам. Он завил, что никто не может принимать решение за женщин, которым потом придется смотреть, как умирает родившийся ребенок.

Участники протестов в Польше призывают провести референдум по вопросу об абортах.

Мэр Варшавы также раскритиковал правительственный запрет на массовые акции и уличные демонстрации под предлогом пандемии. По его мнению, власть таким образом «прикрывает свою некомпетентность», пишет Fakt24.