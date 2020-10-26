Председатель комитета по здравоохранению Смольного заявил, что в Петербурге лечатся от коронавируса 20 тысяч человек

Многих заявление Дмитрия Лисовца удивило. В городском комитете по здравоохранению объяснили, что глава комздрава имел в виду не только пациентов с подтверждённым диагнозом, но и тех, у кого врачи лишь подозревают коронавирус. Об этом рассказывает издание «Бумага».

Впрочем, на странице в соцсети «Вконтакте» Дмитрий Лисовец написал: лишь в Петербурге более 20 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией проходят лечение на дому. Тем временем по данным городского оперштаба сейчас COVID-19 болеют около 17,5 тысяч человек.

Отметим, что официальная петербургская статистика о распространении инфекции и ранее вызывала вопросы у экспертов. В частности, независимый аналитик и кандидат биологических наук Алексей Куприянов в эфире «Эха Москвы» рассказал о том, что последние недели число выздоровевших за небольшими исключениями составляет половину от количества заболевших. Это противоречит опыту работы с данными, уверен учёный.

Кстати, с сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге усиливается контроль за ношением масок в транспорте.