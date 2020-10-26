Правозащитный центр «Весна» утверждает, что сегодня в Белоруссии задержано более 100 человек за участие в протестах

По призыву лидера оппозиции Светланы Тихановской, в стране началась забастовка. Впрочем, насколько она масштабна, пока не очень понятно. Белорусские Телеграм-каналы утверждают, что к забастовке присоединились уже более 100 предприятий и учреждений. Из Белоруссии приходит противоречивая информация. На это, в частности, обратила внимание журналист интернет-издания TUT.BY Анна Перова.

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина сказала «Эху Москвы», что правительство Белоруссии пытается скрыть масштабы происходящего.

При этом пока нет информации о том, сколько конкретно человек присоединились к общенациональной забастовке. Ранее сообщалось, что около 100 сотрудников предприятия «Гродно Азот» отказались выходить на работу. Представитель концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко представил иную версию.

Отметим, что на предприятии «Гродно Азот» работает около 7,5 тысяч человек.

Общенациональную забастовку Светлана Тихановская объявила в связи с тем, что власти Белоруссии не отреагировали на ее ультиматум — в частности, Александр Лукашенко не ушел в отставку.

В Кремле озабочены ситуацией с соседней стране, — дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков, в частности, отметил, что никаких советов Кремль не намерен давать лично Александру Лукашенко.