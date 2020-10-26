В Белоруссии по призыву Светланы Тихановской сегодня начались акции протеста на предприятиях в разных сферах и в вузах

Впрочем, с учетом противоречивой информации, оценить масштаб забастовки пока трудно. В штабе Тихановской утверждают, что к акции присоединились, в том числе, и крупные предприятия.

В правительства Белоруссии говорят, что все предприятия работают в штатном режиме.

Напомним, Светлана Тихановская объявила об общенациональной забастовке в Белоруссии после истечения срока ультиматума властям. Она призывала, в частности, Александра Лукашенко уйти в отставку и прекратить насилие над протестующими. Накануне в Минске была жестко разогнана очередная протестная акция.