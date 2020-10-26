Песков: РФ не может оставить без внимания забастовки на предприятиях в Белоруссии

Важен вопрос их надежного функционирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим», — сказал он, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле ущерб для России из-за протестов в Белоруссии, затронувших работу крупных промышленных предприятий.

Песков согласился со словами журналиста о том, что «взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находятся на высочайшем уровне».

«Для нас чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия Белоруссии», — добавил он.